Яндекс выпустил версию 2.0 своего «убийцы» ChatGPT

Эта версия обещает быть не просто улучшенной, но и более адаптивной к различным типам задач и аудиториям. Алексей Гусаков, руководитель управления машинного интеллекта и исследований Яндекса, поделился подробностями на конференции Practical ML Conf.

Одним из ключевых нововведений является способность модели адаптировать свои ответы под разные аудитории и стили.

Например, YandexGPT 2 может объяснить сложный термин ребёнку простыми словами или пересказать указания директора в форме понятного письма для сотрудников. Модель также способна анализировать тексты длиной до 1000 символов и структурировать информацию.

Что касается качества, то новая модель превзошла своего предшественника по многим параметрам. В 67% случаев YandexGPT 2 отвечает лучше, чем первая версия. Это подтверждено сравнительным анализом, проведённым AI-тренерами Яндекса.

Отметим, что YandexGPT 2 уже доступна в режиме Алисы «Давай придумаем» в приложении Яндекс, Яндекс Станциях, телевизорах с Алисой, Яндекс Браузере и на странице с результатами поиска.