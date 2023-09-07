Яндекс выпустил версию 2.0 своего «убийцы» ChatGPT

Яндекс выпустил версию 2.0 своего «убийцы» ChatGPTВ компании заявляют, что это полноценный рывок для сервиса
Яндекс не перестаёт удивлять: компания представила обновлённую версию своей языковой модели YandexGPT 2.
Эта версия обещает быть не просто улучшенной, но и более адаптивной к различным типам задач и аудиториям. Алексей Гусаков, руководитель управления машинного интеллекта и исследований Яндекса, поделился подробностями на конференции Practical ML Conf.
Одним из ключевых нововведений является способность модели адаптировать свои ответы под разные аудитории и стили.
Например, YandexGPT 2 может объяснить сложный термин ребёнку простыми словами или пересказать указания директора в форме понятного письма для сотрудников. Модель также способна анализировать тексты длиной до 1000 символов и структурировать информацию.
Что касается качества, то новая модель превзошла своего предшественника по многим параметрам. В 67% случаев YandexGPT 2 отвечает лучше, чем первая версия. Это подтверждено сравнительным анализом, проведённым AI-тренерами Яндекса.
Отметим, что YandexGPT 2 уже доступна в режиме Алисы «Давай придумаем» в приложении Яндекс, Яндекс Станциях, телевизорах с Алисой, Яндекс Браузере и на странице с результатами поиска.