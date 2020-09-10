Яндекс выпустит собственную телеприставку

При этом, что важно, сама база говорит нам о том, что российский IT-гигант, возможно, готовит выпуск сразу несколько версий новой телеприставки — от двух до трех штук. Вместе с этим Яндекс также разрабатывает и новую версию “умной” колонки Яндекс.Станция — это тоже стало известно благодаря Европейской экономической комиссии.

Анонс первой телеприставки компании ожидается уже совсем скоро, в течение сентября 2020 года.