Яндекс выпустит собственный образовательный сериал

Сообщается, что первые 8 серий будут выходит в период с 23 июня по 11 августа 2021 года. ТН пишет, что с их помощью зрители узнают чуть больше об управлении продуктовой стратегией, преимуществах О2О-подхода и привлечении клиентов.

Отметим, что в числе спикеров уже заявлены руководители по продукту таких компаний как Сбербанка, Тинькофф, Макдоналдс, AliExpress и, разумеется, самого Яндекса. Общее их число должно достигнуть отметки в 65 человек.

RB пишет, что общий хронометраж сериала — более 70 часов.