Наука и технологии
Сегодня в 15:51
Яндекс выступил против неудаляемых приложений компании в смартфонах
И призвал вендоров отказаться от подобной практики
Некоторое время наазд стало известно, что Samsung выпустила обновление для своих смартфонов. С его помощью компания насильно установила неудаляемые приложения Яндекса на уже выпущенные девайсы. Сейчас же управляющий директор российский ИТ-компании выступил против подобной практики.
Речь идёт о Тигране Худавердяне, который опубликовал свежий пост в своём Facebook-аккаунте. В нём он заявил, что его компания никогда и никого не просит производителей техники делать её приложения неудаляемыми.
Мы против этого, потому что так делать плохо для пользователей. Мы не подписывали соглашений про это с производителями телефонов и чисто по-человечески согласны со всеми, кто возмущается – да, так делать нельзя.
При этом он отметил, что Яндекс уже обратился к Samsung и прочим вендорам с просьбой не делать приложения компании неудаляемыми.