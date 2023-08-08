Яндекс выяснил наиболее частую причину, почему россияне учатся на программистов

Яндекс выяснил наиболее частую причину, почему россияне учатся на программистовИ нет, это не деньги
По данным исследования Яндекс.Практикума, большинство россиян, решивших стать программистами, делают это ради возможности работать из дома.
61% опрошенных заявили, что именно эта причина стала решающей для их выбора профессии в сфере IT. Ещё 54% респондентов признались, что они устали от своей текущей работы и хотят кардинальных изменений в жизни.
Примечательно, что для 53% опрошенных работа в IT всегда была мечтой, и именно поэтому они решили изучать программирование.
При этом желание получать больший доход занимает лишь четвёртое место в списке причин, мотивирующих людей стать программистами. Только 47% респондентов указали на высокий заработок как на одну из причин.
Большинство из тех, кто решил освоить программирование, планируют полностью сменить свою профессию. 73% опрошенных заявили о таком намерении. Интересно, что 66% из них до этого не имели опыта в программировании, и их текущая профессия вообще не связана с разработкой.