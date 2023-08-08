Яндекс выяснил наиболее частую причину, почему россияне учатся на программистов

61% опрошенных заявили, что именно эта причина стала решающей для их выбора профессии в сфере IT. Ещё 54% респондентов признались, что они устали от своей текущей работы и хотят кардинальных изменений в жизни.

Примечательно, что для 53% опрошенных работа в IT всегда была мечтой, и именно поэтому они решили изучать программирование.

При этом желание получать больший доход занимает лишь четвёртое место в списке причин, мотивирующих людей стать программистами. Только 47% респондентов указали на высокий заработок как на одну из причин.

Большинство из тех, кто решил освоить программирование, планируют полностью сменить свою профессию. 73% опрошенных заявили о таком намерении. Интересно, что 66% из них до этого не имели опыта в программировании, и их текущая профессия вообще не связана с разработкой.