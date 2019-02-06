Яндекс взялся за сериалы

Компания Яндекс решила заняться съёмкой сериалов. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на источники в нескольких медиакомпаниях.

По данным источника, Яндекс запускает производство оригинальных сериалов. С конца прошлого года сотрудники компании активно общаются с продюсерами в поиске проектов. Планируется в 2019 году заказать производство от восьми до 10 сериалов.

Сериалы предназначены в первую очередь для развития фирменного онлайн-кинотеатра на базе «Кинопоиска» и увеличения числа платных подписчиков.

Показ первых из них можно ожидать в начале 2020 года. По словам директор по развитию медиасервисов Яндекса Ольги Филипук, сейчас Яндекс.Студия ведет переговоры с разными компаниями о производстве фильмов, сериалов и шоу в разных жанрах.