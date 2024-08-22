«Яндекс» заблокировал почти 200 тыс. рекламных мошенников с помощью нейросети

В первой половине 2024 года «Яндекс» заблокировал 197 тысяч аккаунтов рекламодателей, которые пытались разместить недобросовестную рекламу в «Директе». Это на 33% больше, чем в предыдущем полугодии. Помогают в этом нейросети, которые анализируют более тысячи признаков рекламных объявлений, пояснили в компании.

По словам Алексея Гончарова, заместителя коммерческого директора «Яндекса» по качеству, сейчас используется около десяти машинных моделей, каждая из которых специализируется на определённых типах мошенничества. Одна модель выявляет фишинг, другая — широкий спектр подозрительной рекламы. Благодаря постоянному обновлению и обучению этих моделей, компания в восемь раз быстрее находит и блокирует мошенников.

Машинное обучение не только помогает обнаруживать мошенников, но и упрощает классификацию объявлений. Например, оно может выявить рекламу алкоголя, которая запрещена, или медицинских услуг, для которых требуется проверка лицензий и добавление предупреждений.