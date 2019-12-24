Яндекс займется оценкой платежоспособности россиян для банков

Так, на основе данных о клиентах, сбором которых займется Яндекс, будет создан рейтинг, на основе которого банки смогут принять решение о выдаче кредита заемщику либо же об отказе ему. По словам экспертов отрасли, скоринговый балл, на основе которого и будет приниматься решение, увеличивает возможности банков оценивать потенциальных заемщиков.

*”Обезличенные данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре Яндекса. В аналитических моделях используется более 1000 разноплановых факторов. По итогам анализа партнер получает только одно число - результат оценки”, — отметил представитель российского технологического гиганта, рассказывая о типе данных, используемых для построения скоринговой модели.