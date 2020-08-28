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Яндекс закрыл собственный магазин приложений для Android
Российская компания превращается в Google с их знаменитым “кладбищем” сервисов?
В сети появилась информация, которая оказалась достаточно ироничной на фоне тяжб вокруг Epic Games с Google Play и App Store — российская компания Яндекс приняла решение закрыть собственный магазин приложений для Android. В общей сложности, проект просуществовал около 8 лет.
На официальной страничке магазина приложений висит объявление, согласно которому Яндекс.Store будет закрыт уже с 1 сентября 2020 года. Начиная с этого дня для тех пользователей, что качали приложения в проекте Яндекса, обновление и загрузка программ станет недоступна. Само приложение Яндекс.Store невозможно скачать даже сейчас — за несколько дней до официального закрытия.
Напомним, что российский магазин приложений запустился в 2012 году. В разное время его устанавливали “из коробки” на смартфоны таких компаний как Oppo, Huawei, а также Nokia X, XL, X2 DS и многие другие.