Яндекс закрыл собственный магазин приложений для Android

На официальной страничке магазина приложений висит объявление, согласно которому Яндекс.Store будет закрыт уже с 1 сентября 2020 года. Начиная с этого дня для тех пользователей, что качали приложения в проекте Яндекса, обновление и загрузка программ станет недоступна. Само приложение Яндекс.Store невозможно скачать даже сейчас — за несколько дней до официального закрытия.