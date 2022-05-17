Яндекс закрыла производство оригинальной Яндекс.Станции

Данный ролик, а также соответствующее объявление, было приурочено к анонсу нового поколения устройства. Таким образом, именно сегодня закончилась история колонки, которая впервые была представлена ещё в мае 2018 года.

В самом же «прощальном» видео зрителей знакомят с процессом разработки первого поколения Яндекс.Станции, а также том, как проходило создание голосового помощника «Алиса».

Вместе с тем ролик сконцентрировался не только в технической сфере, но также и в том, какие забавные и курьёзные моменты возникали в ходе создания оригинальной колонки.

Напомним, что сегодня Яндекс анонсировала новую Яндекс.Станцию, которая может похвастаться улучшенным звуком и поддержкой протокола Zigbee. Последний позволяет девайсу успешно справляться с более быстрым поиском новых устройств.