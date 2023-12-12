Яндекс заменил Mercedes и BMW на китайские автомобили в элитных тарифах такси

В Яндекс Go появились новые китайские электромобили Zeekr 009 в классе Élite. Эти машины предлагают высокий уровень комфорта и соответствуют стандартам премиум-сегмента. Это обновление парка автомобилей в сервисе, где уже представлены более 200 китайских автомобилей, таких как Hongqi H5 и Hongqi H9. В каждой поездке соблюдаются стандарты Ultima, гарантируя пассажирам высокое качество обслуживания.

Ultima Яндекс Go представляет собой премиальный сервис, объединяющий различные классы, такие как Business, Premier и Élite, предоставляя роскошные седаны и представительский минивэн Сruise. Этот сервис призван заменять личные автомобили, предлагая высококлассные услуги. Каждый водитель проходит специальное интервью и экзамен, чтобы соответствовать высоким стандартам сервиса.

Zeekr 009 — это электрический минивэн класса люкс, в Яндекс Go. Внутреннее пространство автомобиля выполнено из премиальных материалов, с комфортабельными сиденьями, оборудованными массажем, а также портативными столиками из металла и кожи. Эти новые электромобили дополняют ассортимент, делая сервис ещё более разнообразным и удобным для пассажиров.