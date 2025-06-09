Яндекс запустил обучение безопасному использованию электросамокатов в Москве

Сервис кикшеринга Яндекс Go снова запустил Школу вождения самокатов в Москве. С 7 июня занятия по безопасному вождению проходят на специально оборудованной площадке в парке «Сокольники». Вход свободный, участие могут принять все желающие старше 18 лет. Расписание доступно в приложении Яндекс Go в разделе «Самокаты».

Программа Школы напоминает автошколу: сначала участникам рассказывают правила дорожного движения для самокатов, затем предлагают отработать навыки на практике. Среди упражнений: проезд через «лежачих полицейских», пешеходные переходы и змейку. Все тренировки проходят в защитных шлемах под наблюдением профессиональных инструкторов. Организаторы подчёркивают, что такая практика помогает новичкам освоить базовые навыки и почувствовать себя увереннее на дороге.

Школа уже привлекла внимание участников проекта «Московское долголетие», который предлагает разнообразные образовательные и спортивные занятия для старшего поколения. В прошлом году курсы Школы вождения посетили более 6 тысяч человек, и теперь Яндекс Go планирует расширить проект, запустив подобные инициативы в других городах России.