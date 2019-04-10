Яндекс запустил поиск пропавших животных

В ней размещаются фото и описание питомца с указанием района его поиска/обнаружения и контактных данных для связи. Объявление будет опубликовано на страницах сервисов и рекламной сети Яндекса. Объявление смогут увидеть все пользователи, находящиеся в обозначенном районе.

В данный момент сервис запущен в тестовом режиме в одном городе — Екатеринбурге. В ближайшее время он начнет работу и в других городах России: в Новосибирске, Самаре, Твери, Москве.

Как отмечают разработчики, за последний год пользователи Яндекса сделали свыше 500 000 запросов о потерянных и найденных кошках и собаках. По статистике, собаки теряются в 1,5 раза чаще, чем кошки. Наиболее часто это происходит в период новогодних праздников: видимо, животные пугаются фейерверков и убегают. Потери кошек и соответствующие запросы об их поиске, напротив, преобладают в дачный сезон, когда хозяева вывозят своих питомцев за город.