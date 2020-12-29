Наука и технологии
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Яндекс запустил сайт с гаданиями на основе поисковых запросов пользователей
Компании удалось создать сервис, способный в один момент и без труда поднять настроение
Накануне Нового года различные ИТ-гиганты готовят для своих пользователей тематические активности. Не остался в стороне и Яндекс, запустивший сайт с гаданиями, основанными на поисковых запросах пользователей.
Стоит отметить, что все «предсказания» сервиса шуточны и призваны развлечь пользователей. Не стоит искать в них глубинного смысла или призывов к действиям. Просто улыбнитесь тому, какую бессмыслицу выдаёт вам проект российской компании.
Что интересно, результат, выводимый сайтом на экран — это не результат деятельности нейросети. Это реально вбитые в поисковую строку запросы пользователей Яндекса. Вот лишь несколько самых смешных и интересных «предсказаний»:
- Как в смешной форме попросить сокращённый рабочий день у директора.
- Если уже наелась, стоит ли есть гречку.
- Сделать дротики из рулона туалетной бумаги.