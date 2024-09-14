Яндекс запустил собственное производство роботов

Yandex Robotics — это новая компания, созданная на основе Центра робототехники Яндекс Маркета. Об этом сообщили 7 сентября на встрече для программистов и инженеров, а 11 сентября компания была официально зарегистрирована. На посту директора назначили Ивана Калинова, который ранее руководил отделом робототехники в Яндекс Маркете.

В пресс-службе Яндекса объяснили, что создание Yandex Robotics направлено на расширение бизнеса по продаже роботов. Команда будет продолжать разрабатывать роботов и программное обеспечение для складских операций, а также предлагать свои решения другим компаниям. При этом в новой компании акцент будет сделан на складских роботах, в то время как разработки беспилотных автомобилей и роботов-доставщиков ведутся в другом подразделении — Яндекс SDG.

Yandex Robotics уже представила несколько складских роботов, среди которых Spectro — робот для инвентаризации, Dilectus — передвижной лифт для контейнеров, и Motus — платформа для их перемещения. Эти устройства тестируются на реальных складах, например, в центре Софьино-2, где Яндекс пробует концепцию «товары к человеку», которая должна сократить передвижение сотрудников по складу. Ожидается, что роботы помогут снизить затраты на операции и ускорить процессы. Также сообщается, что компания работает с несколькими бизнесами, включая Лемана ПРО, где уже используется «умная» рука для разгрузки поддонов.