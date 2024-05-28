Яндекс запустил третье поколение нейросети YandexGPT Lite

Yandex выпустил упрощённую версию своей генеративной нейросети YandexGPT 3 Lite, которая будет доступна через облачную платформу Yandex Cloud. Эта модель пригодна для быстрых ответов в различных задачах, таких как работа чат-ботов, проверка орфографии и анализ данных. Она является оптимальным вариантом для решения повседневных задач и доступна для разных типов бизнеса, от небольших компаний до крупных организаций.

YandexGPT 3 Lite помогает в оптимизации общения с клиентами через чаты и телефонные консультации, а также в создании контента для маркетинга и дайджестов рабочих встреч. Она также может быть полезна для анализа данных в крупных компаниях с множеством информации. Новая модель предоставляет больше верных ответов по сравнению с предыдущей версией и допускает меньше ошибок.

Разработчики улучшили процесс обучения новой модели, что позволило сделать её более точной и эффективной. Они также добавили технологии, ускоряющие обработку данных без ущерба для качества. YandexGPT 3 Lite доступна для интеграции через API и заменит предыдущую версию в ближайшее время. Стоимость использования этой модели начинается с 20 копеек за тысячу токенов, а новые пользователи могут бесплатно протестировать её в демо-режиме.