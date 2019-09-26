Яндекс запустил умную фотогалерею

В веб-версии сервиса фотолента теперь выглядит иначе. Её формирует специальный алгоритм на основе компьютерного зрения. Он учитывает ориентацию снимков, их сюжет, композицию и в зависимости от этого располагает в ленте. Самые удачные снимки показываются в более крупном размере, чем другие. ￼ Кроме того, Яндекс.Диск начал присылать тематические подборки — например, с самыми красивыми снимками моря или городских улиц.￼

Сортировка файлов по альбомам и тематические подборки заработали в Яндекс.Диске для iOS и Android, новая фотолента доступна в веб-версии сервиса и в ленте мобильного Яндекс.Диска — в подборках снимков из прошлого.