Наука и технологии
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Яндекс запустит собственный каршеринг в Европе
Правда, компания до сих пор не определилась, в каком именно городе
Глава сервиса Яндекс.Драйв Антон Рязанов рассказал о том, что уже до конца текущего года каршеринг компании в тестовом режиме запустится на 1 000 электромобилей в одном из европейских городов.
При этом компания до сих пор до конца не определилась, где именно сервис начнет свою работу на территории Европы. По словам все того же Рязанова, на данный момент основными кандидатами являются города с благоприятными условиями для электромобилей: Мадрид, Копенгаген, а также города во Франции и Италии.
Напомним, что специалисты аналитической компании UBS опубликовали собственную оценку стоимости Яндекс.Драйва — по их мнению, российский каршеринговый сервис уже сейчас стоит около 600 млн долларов, а рост выручки компании уже в этом году должен увеличиться вдвое — до 16 млн долларов.