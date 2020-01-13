Яндекс запустит собственный каршеринг в Европе

При этом компания до сих пор до конца не определилась, где именно сервис начнет свою работу на территории Европы. По словам все того же Рязанова, на данный момент основными кандидатами являются города с благоприятными условиями для электромобилей: Мадрид, Копенгаген, а также города во Франции и Италии.

Напомним, что специалисты аналитической компании UBS опубликовали собственную оценку стоимости Яндекс.Драйва — по их мнению, российский каршеринговый сервис уже сейчас стоит около 600 млн долларов, а рост выручки компании уже в этом году должен увеличиться вдвое — до 16 млн долларов.