Яндекс запустит свой аналог Google Pay

”Сервис Yandex Pay, доступный на веб-страницах "Яндекса", в том числе в интерфейсе сервиса, с помощью которого пользователь имеет возможность вводить и сохранять данные своих банковских карт, в том числе (при выборе функции) с созданием для них токенов, управлять данными банковских карт, использовать данные банковских карт в целях совершения безналичной оплаты в адрес продавца, подключенного к сервису”, — сообщается в материалах.

Сообщается, что Yandex Pay предполагает личную некоммерческую эксплуатацию. Чтобы воспользоваться сервисом пользователю необходимо зарегистрироваться в сервисах Яндекса или авторизоваться с использованием ранее созданного аккаунта. Для оплаты сервисом нужно выбрать предложенную в нем привязанную карту или указать на странице оплаты данные банковской карты. Стоит отметить, что использовать сервис разрешено лишь совершеннолетним пользователям.