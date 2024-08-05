Яндекс завершил расшифровку дореволюционных выпусков «Коммерсанта»

Сервис Яндекса «Поиск по архивам» теперь позволяет пользователям легко находить информацию в дореволюционных номерах газеты «Коммерсант». Это стало возможным благодаря сотрудничеству Яндекса с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) и Российской национальной библиотекой (РНБ). Теперь все желающие могут исследовать более 10 тысяч страниц издания, охватывающие события начала XX века, так же быстро, как искать информацию в интернете.

На сервисе доступны 2250 номеров газеты, начиная с 1909 года, когда вышел первый выпуск. РНБ предоставила оригиналы, а Яндекс обработал их с помощью технологии оптического распознавания символов и нейросети для точного считывания мелких газетных шрифтов. Этот проект приурочен к 115-летию с момента выхода первого номера «Коммерсанта».

В архиве можно найти массу информации о людях и событиях того времени. Газета публиковала статьи об экономической жизни Российской империи, списки приезжих, данные о торгах и банкротствах, а также рекламу. Это отличная возможность для историков и любителей старины увидеть, как выглядела реклама и деловая жизнь более ста лет назад.