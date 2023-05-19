Яндексу предложили перейти под официальный контроль государства

«Яндекс» получил предложение от Владимира Потанина и Вагина Алекперова о покупке большей части акций компании — контрольного пакета в 51%. Считается, что российские активы «Яндекса» стоят около 7 миллиардов долларов. На следующей неделе эта сделка может быть обсуждена, но, скорее всего, переговорщики не «пожмут друг другу руки» в знак заключения сделки.

По информации от Bloomberg, компания «Яндекс» получила предложение от Владимира Потанина и Вагина Алекперова о покупке большого пакета акций. При этом команда руководителей «Яндекса» сохранит право голоса, а руководство компании будет включено в особый фонд.

Инсайдеры утверждают, что руководство голландской материнской компании Yandex N.V. планирует обсудить это предложение в Дубае на следующей неделе. Однако окончательное решение по этому вопросу, скорее всего, не будет принято на этом собрании. Решение совета директоров будет рассматриваться скорее как рекомендация, так как окончательный состав покупателей должен быть согласован с правительством. Стоимость акций уже определена, и иностранным инвесторам из недружественных стран придётся сделать скидку в 50% при продаже.

Согласно данным Bloomberg, «Яндекс» владеет 60% рынка поиска в России. Выручка компании за первый квартал 2023 года выросла на 54% и составила 163,3 миллиарда рублей. Владимир Потанин находится под санкциями Великобритании и США, Роман Абрамович — под санкциями Евросоюза и Великобритании, а Вагит Алекперов — только под санкциями Великобритании.

Пресс-служба Романа Абрамовича заявила, что он не ведёт переговоры о покупке акций. Представители ВТБ, Алексея Мордашка и Виктора Ратников отказались комментировать эту информацию.

По данным Bloomberg, Владимир Потанин представляет группу инвесторов, включая Романа Абрамовича и банк ВТБ