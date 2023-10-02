YandexGPT начал помогать студентам Яндекс.Практикума с решением учебных задач

Нововведение позволит студентам получать быстрые и точные ответы на сложные вопросы прямо в процессе обучения. Теперь, столкнувшись с непонятным материалом, учащиеся могут выделить спорный фрагмент и запросить уточнение у нейросети.

Кроме того, в конце каждого урока доступен «Краткий пересказ», который поможет обучающимся лучше усвоить материал.

Основная цель данной интеграции — упростить учебный процесс и сделать его более продуктивным. Студенты больше не будут тратить время на поиск дополнительной информации в Интернете, так как все необходимые ответы будут находиться прямо в учебной платформе.

К концу ноября 2023 года планируется добавить функции YandexGPT и в практические тренажёры. Это особенно актуально для студентов, изучающих программирование, так как они смогут быстро находить ошибки в своем коде с помощью нейросети.