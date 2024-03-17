YandexGPT научился различать людей по голосу и манере речи

Компания «Яндекс» представила новую технологию — нейросеть, которая умеет распознавать чувства человека по его голосу. Эта технология поможет создавать голосовых помощников и виртуальных операторов колл-центров.

Искусственный интеллект может выявлять разные аспекты речи, такие как мат, негативные высказывания, пол человека и его эмоциональное состояние. В будущем планируется расширить функционал так, чтобы нейросеть могла понимать сарказм и неуверенность. Она анализирует не только смысл речи, но и характеристики голоса, такие как тембр и скорость речи.

Эта технология поможет быстро реагировать на сложные ситуации, например, когда клиент говорит что-то негативное. Если клиент начинает проявлять агрессию, система может перевести его на оператора колл-центра. Если же сам оператор ведёт себя неадекватно, нейросеть отправит сообщение руководству. Технология работает в реальном времени, анализируя эмоции прямо во время разговора.