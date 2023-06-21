YandexGPT стал похож на Linux: компаниям открыли доступ к исходному коду

Компания «Яндекс» объявила о возможности протестировать свою нейросеть YandexGPT для бизнеса. Теперь компании смогут создавать умных помощников и чат-ботов, а также структурировать и генерировать текстовую информацию с её помощью.

На начальном этапе доступ к сервису будет ограничен для небольшого числа пользователей. Чтобы получить доступ, нужно подать заявку и описать задачу, на которую нужно найти решение с помощью YandexGPT. Разработчики рассмотрят заявки и сообщат, подходит ли текущая версия нейросети для решения указанных задач. Бета-тестирование стартует в июле и будет проходить в двух режимах: с использованием YandexGPT Playground для оценки качества работы нейросети и YandexGPT API для интеграции сервиса в приложения.

В мае «Яндекс» запустил YandexGPT, и пользователи уже могут попробовать эту нейросеть в голосовом помощнике «Алиса» в режиме «давай придумаем».