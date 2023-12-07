YandexGPT теперь можно встроить в любую программу

Компания «Яндекс» предложила всем пользователям использовать YandexGPT API для создания чат-ботов и интеллектуальных помощников. Эта технология теперь доступна через облачную платформу Yandex Cloud.

В YandexGPT API добавлена модель для асинхронного перевода, которая хорошо подходит для сложных текстовых задач, таких как анализ аудиозаписей. Также доступна упрощённая модель для анализа в реальном времени, подходящая для ответов на запросы пользователей. В API также появилась библиотека текстовых запросов, что ускорит создание GPT-сценариев, например, написание рекламы или генерация заголовков.

Ранее «Яндекс» представил Yandex AI Rendering Technology (YandexART), нейросеть, создающую изображения и анимацию по текстовым запросам. Она использует метод каскадной диффузии, начиная с создания изображений и постепенного увеличения разрешения с добавлением деталей.