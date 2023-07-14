«Янус себе заморозь»: NASA приостановила проект астероидных зондов

Вместо этого, уже построенные зонды будут храниться на заводе компании Lockheed Martin в Колорадо. Данное решение связано с несколькими факторами, включая отсутствие подходящих целевых астероидов и ограничения в бюджете космического агентства.

Проект Янус был разработан в рамках программы SIMPLEx. Его целью было исследование систем околоземных двойных астероидов с помощью двух малых космических зондов, оснащённых оптическими и инфракрасными камерами.

Однако из-за срыва старта межпланетной станции Psyche и отсутствия новых подходящих астероидов, NASA приняла решение приостановить проект.

В будущем, если будут найдены подходящие цели и агентство обеспечит необходимое финансирование, проект может быть возобновлён.