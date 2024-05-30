Японца арестовали за создание вируса-вымогателя с помощью ИИ

Согласно сообщениям японского информационного агентства Jiji Press, Хаяши использовал бесплатные генеративные ИИ-инструменты для разработки вируса-вымогателя, который шифрует данные на компьютере и требует выкуп за их расшифровку.

Хаяши признал свою вину и заявил, что хотел «легко заработать деньги» и считал, что искусственный интеллект «может все».

По данным полиции, в марте 2023 года Хаяши скрывал свои намерения при создании вируса, отдавая ИИ команды для разработки вредоносного ПО.

Однако, как полагают следователи, ему не удалось получить необходимые программы для запуска вируса, поэтому реального ущерба от его действий не было.

Многие генеративные ИИ сервисы предпринимают меры для предотвращения создания вредоносного ПО или других преступных действий с их помощью.

Ранее Хаяши работал на заводе и не был экспертом в области разработки вирусов. Он учился через онлайн-уроки, как использовать ИИ для нелегальных схема.