Японцев научат заново улыбаться после отмены ношения масок

Сами японцы считают, что из-за ношения масок им не нужно было задействовать все лицевые мышцы, тем более ответственные за улыбку. И после отмены масок люди говорят о том, что чувствуют себя неловко.

Поэтому в Японии появились «уроки улыбки». Людей заново научат задействовать мышцы лица, чтобы непринуждённо и естественно улыбаться. Одним из таких инструкторов является Кейко Кавано, управляющая компанией Egaoiku, название которой переводится на русский зык как «компания улыбок».

Ранее Кавано преподавала умение улыбаться в спортзале, потом стала инструктором для сотрудников корпораций.