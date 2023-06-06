Японцев научат заново улыбаться после отмены ношения масок

Японцев научат заново улыбаться после отмены ношения масокМногие говорят, что разучились это делать
Многие жители Японии, особенно молодёжь, начали жаловаться, что разучились улыбаться во время пандемии коронавируса. Носить маски было принято и до коронавируса, но во время пандемии это был глобальный запрет.
Сами японцы считают, что из-за ношения масок им не нужно было задействовать все лицевые мышцы, тем более ответственные за улыбку. И после отмены масок люди говорят о том, что чувствуют себя неловко.
Поэтому в Японии появились «уроки улыбки». Людей заново научат задействовать мышцы лица, чтобы непринуждённо и естественно улыбаться. Одним из таких инструкторов является Кейко Кавано, управляющая компанией Egaoiku, название которой переводится на русский зык как «компания улыбок».
Ранее Кавано преподавала умение улыбаться в спортзале, потом стала инструктором для сотрудников корпораций.