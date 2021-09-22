Японцы изобрели стену, которую не разрушит даже землетрясение

По сообщениям источника, конструкция состоит из поперечно-ламинированных панелей, организованных как клетчатый рисунок, стальных пластин и дрейфующих штифтов, что обеспечивает помимо прочности ещё и освещение, а также вентиляцию. Это проект детского сада, но специалисты надеются, что их разработка будет востребована более широко.

Принцип модульного строительства, на котором основана конструкция здания, может применяться как сейсмический элемент для уязвимых перед стихией стандартных бетонных зданий.