Японцы начали использовать компьютезированные очки для покупок из дома

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Японцы начали использовать компьютезированные очки для покупок из домаТаким образом в одной из префектур облегчают жизнь пожилых людей
Пока весь мир обсуждает возможный анонс первого VR/AR-шлема Apple в конце 2022 года, Япония уже внедрила технологию дополненной реальности в повседневную жизнь ряда граждан.
По данным Nikkei Asian Review, в префектуре Нагано компьютезириованные очки дополненной реальности используются для помощи в дистанционных покупках престарелых граждан. Разработкой девайса, названного RemoPick, занимаются специалисты дочерней компании Toppan.
Работает система достаточно просто: сотрудник магазина надевает очки, после чего переходит от полки к полке, обозревая нужные товары. В свою очередь возрастной клиент, используя специальное приложение, выделяет нужные ему позиции и даёт подсказки в голосовом чате.
На данный момент технология обкатывается и находится на стадии тестирования. Второй этап испытания её работоспособности запланирован на сентябрь. Полноценный же релиз может состояться уже в апреле 2023 года.