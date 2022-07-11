Японцы начали использовать компьютезированные очки для покупок из дома

По данным Nikkei Asian Review, в префектуре Нагано компьютезириованные очки дополненной реальности используются для помощи в дистанционных покупках престарелых граждан. Разработкой девайса, названного RemoPick, занимаются специалисты дочерней компании Toppan.

Работает система достаточно просто: сотрудник магазина надевает очки, после чего переходит от полки к полке, обозревая нужные товары. В свою очередь возрастной клиент, используя специальное приложение, выделяет нужные ему позиции и даёт подсказки в голосовом чате.

На данный момент технология обкатывается и находится на стадии тестирования. Второй этап испытания её работоспособности запланирован на сентябрь. Полноценный же релиз может состояться уже в апреле 2023 года.