Японцы начали пугать диких медведей с помощью «демонических» робоволков

Эти роботы, названные Monster Wolf, были впервые установлены на окраинах города на северном острове Хоккайдо. Они предназначены для того, чтобы отпугивать медведей, которые приходили в поисках пищи.

С учётом роста числа нападений медведей в различных частях страны, город Такикава, который находится примерно в 570 милях к северо-востоку от Токио, решил расширить использование новинки.

Теперь Monster Wolf установлены около таких мест, как гольф-площадки, автомагистрали и свинофермы.

Роботы оснащены солнечными батареями и издают устрашающий рев, если обнаруживают медведя поблизости. Кроме того, у них есть мигающие светодиодные огни на хвосте и они могут двигать головой, чтобы выглядеть более реалистично.

Несмотря на их страшный вид, роботы не могут двигаться, так как они просто установлены на столбах.