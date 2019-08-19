Японцы начали строить спутники-камикадзе на случай войны в космосе

В Японии правительство рассматривает возможность запуска спутников, которые смогут выводить из строя и уничтожать военные спутники других стран. Об этом сообщила японская газета Yomiuri со ссылкой на источники в японском правительстве.

По данным источника, запуск таких спутников может начаться уже во второй половине 2020 года. Обосновывается решение возросшей угрозой космического военного противостояния, а также разработками военных спутников со стороны России и Китая.

Как отметила газет со ссылкой на слова представителя министерства обороны, у японских спутников сейчас нет оборонительных возможностей. На данный момент спутники Сил самообороны Японии на геостационарной орбите способны собирать информацию и передавать данные.

Как подчеркнула Yomiuri, Япония уже разрабатывает технологии для вывода из строя электроники других спутников, а также защиты собственных спутников от подобных атак.