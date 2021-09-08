Японцы научились включать «шестое чувство» у незрячих людей

Как отмечает источник, группа учёных из Японии проводит исследования с целью обучения эхолокации людей с проблемами зрения. Специалисты вдохновились примером Даремского университета, в котором впервые человека обучили эхолокации. По заявлениям японских специалистов, главная задача – обучить людей с проблемами зрения распознавать предметы с помощью эхолокации – воспринимать эхо как визуальный сигнал.

При этом отмечается, что говорить о каких-либо конкретных результатах пока рано, необходимо ещё много времени, прежде чем появятся полностью завершённые методики и практические занятия.