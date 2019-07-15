Японцы не исключают размещение американских военных баз на Курилах

Япония надеялась подтвердить договоренности, достигнутые с Россией в рамках саммита G20. В них в числе прочего обсуждалась активизация проработки вопроса о заключении мирного договора между Россией и Японией, на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Обсуждение велось на самом высоком уровне, между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным, в связи с чем японская сторона надеялась на положительный исход в вопросах распределения территорий. Однако, как утверждает японское агентство Kyodo со ссылкой на свои источники в российских дипломатических кругах, российская сторона настаивала на том, что “подписанная в 1956 году декларация не может быть применена в том виде, в котором она есть”.

Не в последнюю очередь это связано с тем, что существуют опасения относительно расширения присутствия американских военных в Японии. Российская сторона попросила Японию предоставить “конкретные ответы по тому, как она намерена разрешить беспокойства Москвы”, но никакого конкретного ответа так и не получила. В связи с этим, как отметили источники японского агентства, российская сторона отказалась от переговоров по двум островам.