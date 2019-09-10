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Японцы не возражают против ракетных испытаний Северной Кореи

Военные находятся в состоянии готовности
Правительство КНДР сообщило, что запуски ракет, которые были выпущены утром 10 сентября, не приносили угрозы безопасности для Японии.

“Над территорией или исключительной экономической зоной нашей страны полёт баллистических ракет не зафиксирован, к этому часу какого-либо влияния на обеспечение безопасности страны не зафиксировано”, - поясняет правительство КНДР в официальном обращении.

Ранее военные из Южной Кореи заявили, что в сторону Японского моря были выпущены очередные снаряды КНДР. Об этом поведало информационное агентство Республики Корея Yonhap. Также было отмечено, что военные следят за ситуацией и находятся в состоянии полной готовности. В последние месяцы КНДР все чаще производит запуск ракет. Так, последний был осуществлен в конце августа.

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