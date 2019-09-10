Японцы не возражают против ракетных испытаний Северной Кореи

“Над территорией или исключительной экономической зоной нашей страны полёт баллистических ракет не зафиксирован, к этому часу какого-либо влияния на обеспечение безопасности страны не зафиксировано”, - поясняет правительство КНДР в официальном обращении.

Ранее военные из Южной Кореи заявили, что в сторону Японского моря были выпущены очередные снаряды КНДР. Об этом поведало информационное агентство Республики Корея Yonhap. Также было отмечено, что военные следят за ситуацией и находятся в состоянии полной готовности. В последние месяцы КНДР все чаще производит запуск ракет. Так, последний был осуществлен в конце августа.