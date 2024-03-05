Японцы первыми в мире пересадили одновременно легкие и печень от живых доноров

Родители мальчика и его дед выступили в качестве живых доноров, предоставив части правого и левого легких, а также часть печени для трансплантации. Более 30 медицинских специалистов участвовали в этой исторической операции.

Сейчас, после успешной трансплантации, мальчик уже выписан из больницы после длительного курса реабилитации. Его родственники также чувствуют себя нормально, не нуждаясь в дополнительном медицинском контроле.

Это значимое достижение в области хирургии признано как важный шаг вперед в лечении сложных генетических заболеваний и трансплантации органов.