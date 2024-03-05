Японцы первыми в мире пересадили одновременно легкие и печень от живых доноров

Опубликовано 05 марта 2024, 07:30
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Японцы первыми в мире пересадили одновременно легкие и печень от живых доноровОперация длилась 18 часов
В Японии впервые в мире проведена успешная одновременная трансплантация легких и печени от живых доноров. Операцию, которая продлилась 18 часов, осуществили врачи при Университете Киото в ноябре прошлого года. Пациентом стал 10-летний мальчик, страдающий врожденным дискератозом — редким генетическим заболеванием.
Родители мальчика и его дед выступили в качестве живых доноров, предоставив части правого и левого легких, а также часть печени для трансплантации. Более 30 медицинских специалистов участвовали в этой исторической операции.
Сейчас, после успешной трансплантации, мальчик уже выписан из больницы после длительного курса реабилитации. Его родственники также чувствуют себя нормально, не нуждаясь в дополнительном медицинском контроле.
Это значимое достижение в области хирургии признано как важный шаг вперед в лечении сложных генетических заболеваний и трансплантации органов.