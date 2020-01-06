Японцы признали российский истребитель самым быстрым в мире

Автор отмечает, что еще в 1962 году МиГ-25 установил мировой рекорд, преодолев среднюю часовую скорость равную 2981,5 км на 500-километровом маршруте с радиусом в 80 километров, который, на сегодняшний день, никто так и не смог побить. Несмотря на то, что истребитель был разработан еще в Советском Союзе, ему удается оставаться наиболее скоростным военным летательным аппаратом.

Также в статье сообщается, что с данным аппаратом связан и еще один рекорд. Так, на МиГ-25 установлен рекорд скороподъемности. Летательному аппарату удалось преодолеть 35 тыс метров на максимальной тяге буквально за четыре минуты и 11 секунд.