Японцы протестируют средство для выращивания новых зубов уже в сентябре

Эти испытания пройдут с сентября 2024 года по август 2025 года. Препарат действует за счет дезактивации белка, связанного с геном, который подавляет рост зубов.

Ранее испытания на животных, таких как хорьки и мыши, прошли успешно и не выявили значимых побочных эффектов.

Первый этап клинических испытаний охватит тридцать мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, у которых отсутствует по крайней мере один коренной зуб.

Препарат будет вводиться внутривенно. После этого этапа испытания продолжатся на детях в возрасте от 2 до 7 лет, которые имеют врожденные проблемы с зубами, а также на людях, страдающих адентией и частичной потерей зубов из-за воздействия факторов среды.

Исследования ведет Катсу Такахаси, специалист в области стоматологии и молекулярной биологии, который работает над методами регенерации зубов с 2005 года.

Он уверен, что новая технология найдет широкое применение и позволит восстанавливать зубы людям любого возраста. Коммерческий запуск препарата ожидается не позднее 2030 года.