Японцы создали беспилотный сельскохозяйственный трактор

Японцы продемонстрировали министрам сельского хозяйства Большой двадцатки трактор с системой автоматического управления. Встреча министров прошла в Ниигате.

Трактор создала японская компания Iseki. Во время демонстрации беспилотник сделал несколько кругов по полю, вспахивая землю. При этом он самостоятельно выбирал маршрут. Трактор способен избегать инцидентов с препятствиями или появлением человека на маршруте. Когда на его пути установили пугало, то он несколько раз просигналил, а затем остановился.

Также министрам G20 показали работу автоматической беспилотной системы посадки семян, саженцев и удобрений. Кроме того, был продемонстрировал дрон, автоматически летающий над полем и делающий снимки, которые помогают отслеживать посевы и степень зрелости урожая.