Наука и технологии
15:28, 03 октября 2023
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Японцы создали настоящего трансформера высотой 4 метра и с возможностью управления изнутри

Инженеры воплотили детские мечты многих мальчишек

Огромные роботы давно стали главными героями кино и видеоигр, но до недавнего времени такие машины оставались лишь вымыслом.

Однако японский стартап Tsubame Industries решил изменить ситуацию. Используя передовые технологии, компания разработала четырёхколёсного робота ARCHAX высотой 4,5 метра и стоимостью в $3 млн.

ARCHAX — это не просто игрушка для богатых. Робот оснащён кабиной с мониторами, которые транслируют изображение с камер, расположенных снаружи.

Это позволяет пилоту безопасно управлять машиной, сидя внутри. Само управление роботом осуществляется при помощи джойстиков, которыми можно манипулировать руками и кистями машины.

Кроме того, у ARCHAX есть два режима: вертикальный «режим робота» и «транспортный режим», в котором он может развивать скорость до 10 км/ч.

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