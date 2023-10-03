Японцы создали настоящего трансформера высотой 4 метра и с возможностью управления изнутри

Однако японский стартап Tsubame Industries решил изменить ситуацию. Используя передовые технологии, компания разработала четырёхколёсного робота ARCHAX высотой 4,5 метра и стоимостью в $3 млн.

ARCHAX — это не просто игрушка для богатых. Робот оснащён кабиной с мониторами, которые транслируют изображение с камер, расположенных снаружи.

Это позволяет пилоту безопасно управлять машиной, сидя внутри. Само управление роботом осуществляется при помощи джойстиков, которыми можно манипулировать руками и кистями машины.

Кроме того, у ARCHAX есть два режима: вертикальный «режим робота» и «транспортный режим», в котором он может развивать скорость до 10 км/ч.