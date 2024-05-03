Японцы создали сверхточное рентгеновское зеркало

Обычные рентгеновские микроскопы, хоть и обладают высоким разрешением, не лишены недостатков. Малейшие неровности на зеркалах искажают изображение, снижая его качество. Группа исследователей из университета Нагоя решила эту проблему, разработав зеркало, которое может менять свою форму. Оно изготовлено из пьезоэлектрического материала, который деформируется под воздействием электрического поля.

Благодаря этому зеркало подстраивается под падающий рентгеновский луч, устраняя искажения и обеспечивая невероятную точность изображения. В ходе испытаний ученые смогли достичь разрешения в 10 нанометров, что в 10 раз превышает возможности традиционных рентгеновских микроскопов.

Разработка позволит ученым наблюдать за мельчайшими объектами, такими как компоненты микросхем, а также найдет применение в других областях, включая рентгеновскую литографию, телескопы и компьютерную томографию.