Японцы успешно захватили космический спутник

Наука и технологии
Сегодня в 06:05
Японцы успешно захватили космический спутникИ всё ради очистки орбиты от космического мусора в будущем
Спустя многие десятилетия затишья, космос вновь стал предметом интереса множества стран. И пока США вместе со SpaceX ищет пути к покорению дальних планет, та же Япония занята более насущными проблемами.
Так, японская компания Astroscale объявила об успешном захвате спутника на околоземной орбите, передаёт SpaceNews. Сделано это было в рамках испытания новейшей технологии сбора космического мусора.
Созданный специально для этих целей аппарат отделил от себя муляж космического мусора. Затем он сблизился с ним и захватил с помощью магнитного манипулятора. При этом представители компании отметили, что на данный момент речь идёт об отделении мусора на незначительное расстояние.
В рамках тестирования инженеры сумели испытать записывающие и показывающие устройства, а также софт и, что самое главное, магнитные механизмы манипуляторов.