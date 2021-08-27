Наука и технологии
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Японцы успешно захватили космический спутник

И всё ради очистки орбиты от космического мусора в будущем
Спустя многие десятилетия затишья, космос вновь стал предметом интереса множества стран. И пока США вместе со SpaceX ищет пути к покорению дальних планет, та же Япония занята более насущными проблемами.
Японцы успешно захватили космический спутник

Так, японская компания Astroscale объявила об успешном захвате спутника на околоземной орбите, передаёт SpaceNews. Сделано это было в рамках испытания новейшей технологии сбора космического мусора.

Созданный специально для этих целей аппарат отделил от себя муляж космического мусора. Затем он сблизился с ним и захватил с помощью магнитного манипулятора. При этом представители компании отметили, что на данный момент речь идёт об отделении мусора на незначительное расстояние.

В рамках тестирования инженеры сумели испытать записывающие и показывающие устройства, а также софт и, что самое главное, магнитные механизмы манипуляторов.