Японцы успешно захватили космический спутник

Так, японская компания Astroscale объявила об успешном захвате спутника на околоземной орбите, передаёт SpaceNews. Сделано это было в рамках испытания новейшей технологии сбора космического мусора.

Созданный специально для этих целей аппарат отделил от себя муляж космического мусора. Затем он сблизился с ним и захватил с помощью магнитного манипулятора. При этом представители компании отметили, что на данный момент речь идёт об отделении мусора на незначительное расстояние.

В рамках тестирования инженеры сумели испытать записывающие и показывающие устройства, а также софт и, что самое главное, магнитные механизмы манипуляторов.