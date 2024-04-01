Япония и США займутся совместной разработкой передового ИИ

Цель сотрудничества – создание новых исследовательских и разработок в этих сферах. В проекте примут участие такие гиганты, как NVIDIA, ARM, Amazon, а также Вашингтонский университет и Университет Цукубы. Инвестиции в проект составят около $100 млн.

Помимо ИИ и полупроводников, лидеры двух стран обсудят укрепление сотрудничества в экономике, борьбе с изменением климата и развитии ветряной энергетики.

11 апреля к Кисиде и Байдену присоединится президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший для обсуждения вопросов региональной безопасности.

Сотрудничество между Японией и США в области ИИ и полупроводников станет важным шагом в развитии этих технологий и укреплении позиций обеих стран на мировой арене.