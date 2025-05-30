Япония испытала микроволновую передачу солнечной энергии со спутников

Успешные эксперименты компании Japan Space Systems подтвердили жизнеспособность таких инструментов, способных передавать солнечную энергию из космоса. В ходе серии экспериментов солнечная энергия была передана по беспроводному каналу от скоростного реактивного самолёта к антеннам на земле.

Как отмечает портал Techspot, низкоорбитальные солнечные панели, передающие энергию на поверхность, имеют множество преимуществ перед наземными солнечными фермами. Солнечные панели в космосе смогут собирать больше энергии без помех от атмосферы и передавать ее на Землю через микроволны. Эта технология может обеспечить круглосуточное снабжение энергией и дополнить потребности в энергии для различных транспортных средств, сокращая выбросы углекислого газа. Наземные приёмники позволят экономить место и охватывать меньшие площади, чем традиционные энергетические станции.