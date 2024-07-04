Япония начала использовать для обслуживания железных дорог ​робота-гуманоида

Оператор робота находится в кабинете на грузовом автомобиле, который может перемещаться по рельсам. Он управляет руками робота с помощью камер, транслирующих изображение. Благодаря 12-метровому выдвижению рук, робот может выполнять разнообразные работы: переносить грузы весом до 40 килограмм, красить металлические конструкции и даже обрезать ветки деревьев вдоль железной дороги.

Внедрение роботов на железных дорогах Японии направлено на решение проблемы нехватки рабочей силы в стареющей стране. Кроме того, использование роботов позволит снизить количество несчастных случаев на производстве, таких как падения с высоты и поражение электрическим током.