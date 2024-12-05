Япония начнет собирать энергию из космоса

Проект, реализуемый под эгидой Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, возглавляет Japan Space Systems (JSS).

На первом этапе солнечные панели будут установлены на самолетах, летающих на высоте 5–7 километров.

Они будут передавать микроволны на наземные приемники, где их преобразуют в электричество. Если эксперимент пройдет успешно, в 2025 финансовом году начнется тестирование передачи энергии с орбитальных спутников.

Панели на орбите, работающие круглосуточно и не зависящие от погоды, могут быть в 10 раз эффективнее земных.

Однако пока остаются технические и экономические трудности: для генерации энергии, эквивалентной ядерному реактору, потребуется 2 квадратных километра солнечных панелей, а запуск их на орбиту обойдется более чем в 1 трлн иен.