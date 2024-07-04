К середине июня Министерство цифровизации отменило все 1034 нормативных акта, регулирующих использование дискет, за исключением одного, связанного с переработкой транспортных средств.

«Мы выиграли войну против дискет 28 июня!» — заявил министр цифровизации Таро Коно, известный своей борьбой с факсами и другими аналоговыми технологиями в правительстве.

Министерство цифровизации было создано в 2021 году, во время пандемии COVID-19, когда потребовалось срочно развернуть тестирование и вакцинацию по всей стране. Тогда выяснилось, что правительство по-прежнему зависит от бумажных документов и устаревших технологий.

Таро Коно, популярный политик с 2.5 млн подписчиков в X, ранее возглавлял министерства обороны и иностранных дел, а также курировал развертывание вакцины от COVID. В августе 2022 года он занял свою нынешнюю должность после неудачной попытки стать премьер-министром.

Несмотря на усилия по цифровизации, Япония столкнулась с многочисленными трудностями.

Приложение для отслеживания контактов провалилось во время пандемии, а внедрение цифровых удостоверений личности My Number идет медленнее, чем ожидалось, из-за повторяющихся ошибок в данных.