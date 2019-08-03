Япония нашла способ избежать торговых санкций США

Япония и США завершили в пятницу очередной раунд торговых переговоров в Вашингтоне, устранив ряд разногласий. Об этом заявил журналистам японский министр по восстановлению экономики Тосимицу Мотэги после встречи с американским представителем на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

Министр отметил, что стороны близки к торговому соглашению. Киодо сообщил: «Мы смогли продвинуть нашу дискуссию с тем, чтобы достичь конечного результата в кратчайшие сроки. Разногласия практически устранены, а итог уже виднеется».

Следующий раунд переговоров ожидается в середине августа перед саммитом «семерки». По словам министра, власти США пошли навстречу Японии, смягчив позицию в отношении импорта японских автомобилей и запчастей. Основным требованием со стороны США остаётся предоставление широкого доступа на рынок Японии американской сельскохозяйственной продукции, включая говядину, свинину и пшеницу.

Достижение финального соглашение ожидается к концу сентября, когда у японский премьер-министр Синдзо Абэ будет сможет встретиться с американским президентом Дональдом Трампом на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.