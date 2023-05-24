Япония не рискнула запустить в космос спутник на проблемной ракете Н3

16:35, 24 мая 2023
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Япония не рискнула запустить в космос спутник на проблемной ракете Н3Чтобы не потерять аппарат
После неудачной попытки запустить в космос перспективную ракету Н3 в апреле и предыдущих отсрочек старта из-за различных неполадок Японское агентство аэрокосмических исследований сообщило, что в рамках второго пуска на носитель не будет установлен спутник, как это планировалось ранее.
Специалисты не решаются давать однозначные прогнозы, поэтому вместо реального аппарата в головной части ракеты будет размещён муляж. Это станет своеобразным тестированием носителя.
Второй пуск Н3 запланирован на июль 2023 года, но тоже может быть перенесён.