Япония не рискнула запустить в космос спутник на проблемной ракете Н3

Чтобы не потерять аппарат

После неудачной попытки запустить в космос перспективную ракету Н3 в апреле и предыдущих отсрочек старта из-за различных неполадок Японское агентство аэрокосмических исследований сообщило, что в рамках второго пуска на носитель не будет установлен спутник, как это планировалось ранее.