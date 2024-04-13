Япония объединится с Китаем для разработки единого стандарта оплаты по QR-кодам

По словам Фукуды, в Японии услуги по оплате с помощью QR-кодов сегодня предоставляют несколько операторов, количественно это огромное количество обслуживаемых ежеминутно пользователей и миллионы транзакций. Но для оплаты каждый QR-код необходимо предъявлять рядом с кассой, что требует времени и усилий.

Поэтому нужна унификация всех QR в единый кодовый стандарт для упрощения оплаты жителями Японии и внутри, и за рубежом, в западных странах. Для этого и была создана организация JPQR. Но сейчас нужна подобная унификация и со странами Юго-Восточной Азии и Индией.

Прежде всего это касается Китая, с чьими отдельными операторами QR-кодов JPQR будут сотрудничать. Единый стандарт, учитывающий специфику инфраструктуры и законодательств азиатских стран, нужен в преддверии Всемирной выставки в Осаке, которая пройдёт в 2025 году, когда ожидается большое количество посетителей.